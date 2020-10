Campeonato Brasileiro.”rodada 13 - FLAMENGO x ATHLETICO-PR. O Atacante Pedro comemora seu gol. Foto de Daniel Castelo Branco. Foto de Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Rio - O Flamengo retomou o caminho das vitórias na temporada e o futebol de alguns jogadores cresceu junto com o rendimento do time. Por conta disso, o técnico Tite, da seleção brasileira, convocou os atacantes Pedro e Bruno Henrique para figurar na lista de suplentes, segundo o 'UOL'. Atacantes se apresentam na Seleção caso algum dos jogadores da lista inicial não possa atuar.

Publicidade



Pedro se tornou o artilheiro da temporada no Flamengo e agora soma 10 gols nos últimos 11 jogos do Flamengo. Bruno Henrique voltou a apresentar o futebol que o tornou o melhor jogador da Libertadores na última temporada. Além da dupla, a lista de suplentes conta com outros cinco nomes, não divulgados pela CBF. Rodrigo Caio e Everton Ribeiro fazem parte dos 23 atletas da lista inicial.