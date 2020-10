Flamengo Foto de Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Rio - Disputando a liderança do Campeonato Brasileiro acirradamente com o Internacional, o Flamengo vem de uma maré boa a terá maré ainda melhor. Pelo menos é o que dizem os astros. Conhecido como o astrólogo das celebridades, Ricardo Muri, responsável pelo mapa de diversos artistas e também atletas como Werdum e Wanderlei Silva, aproveitou que dia 28 de outubro é Dia do Flamenguista e que 15 de novembro o time completa 125 anos e analisou pelo céu o futuro do Mengão. Ele traz boas notícias sobre o mês de novembro, mas afirma que Dezembro será instável.

Publicidade

“Em novembro, o Flamengo está com o movimento mais positivo e incrível que poderia. Plutão e Júpiter em capricórnio, fazendo sextil com o Sol. Isso significa que do dia 20 de outubro ao dia 15 de novembro, o Flamengo vai fazer uma grande transformação positiva em sua projeção. Provavelmente agora o clube vai dar uma deslanchada, e pode ser que fique na liderança neste mês de novembro. É possível que agora o time jogue clássicos que entrarão para a história, principalmente entre 5 e 20 de novembro, quando o time vai ter muita sorte nos jogos”, afirma o astrólogo, que conta que haverão jogos de virada aos 45 do segundo tempo, com muita emoção em novembro.



Dezembro incerto



Já em dezembro, as coisas mudam de figura, o que não significa necessariamente a chegada de notícias ruins: “Em dezembro, o clube vai mudar muitas coisas no elenco. Passará por uma transformação profunda que abalará o emocional do time, serão mudanças internas que trarão este impacto”, alerta Ricardo.