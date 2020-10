Diego Alves Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 28/10/2020 16:02 | Atualizado 28/10/2020 16:10

Rio - A negociação entre Flamengo e Diego Alves pode ter uma reviravolta. O negócio não foi concretizado porque o estafe do goleiro pediu aumento de 30% no salário do jogador e contrato de dois anos. Neste molde, a continuidade não será aprovada pela diretoria rubro-negra. Negociações estão em andamento.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FLAMENGO



Diego Alves defende o Flamengo desde 2017 e é um dos jogadores mais experientes do elenco rubro-negro. O seu contrato com o clube carioca vai até o fim desta temporada e as partes negociam há semanas a renovação.

Diego Alves defende o Flamengo desde 2017 e é um dos jogadores mais experientes do elenco rubro-negro. O seu contrato com o clube carioca vai até o fim desta temporada e as partes negociam há semanas a renovação.

Publicidade

O jogador não atua desde o fim do mês de agosto na vitória do Flamengo sobre o Santos. O goleiro teve uma lesão no ombro, depois foi diagnosticado com Covid-19. Nesse período, Hugo Neneca, que era o quarto jogador da posição, acabou se destacando nas partidas do clube carioca e se tornou opção imediata para Diego.