ICARO LIMAVERDE MARQUEZI Release ESTADÃO CONTEÚDO

Por MARCELO BERTOLDO

Curitiba - No Dia do Flamenguista, o Flamengo não decepcionou seus milhões de torcedores no primeiro dos dois duelos com o Athletrico-PR, pela Copa do Brasil. Padroeiro do clube e aniversariante do dia, São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis, não entrou em campo, mas viu Hugo Souza fazer pequenos 'milagres' como na defesa do pênalti cobrado por Walter e dividir o papel de herói da noite com Bruno Henrique, autor do gol da vitória por 1 a 0, nesta quarta-feira, na Arena da Baixada.

Classificado com folga na Libertadores e na vice-liderança do Brasileiro, o Flamengo, invicto há 11 jogos, enfrentou um Athletico pressionado pela presença no Z-4 e pelo jejum de oito jogos sem vencer. Tão logo se adaptou ao gramado sintético do estádio, o Rubro-Negro carioca assumiu as rédeas do jogo, explorando bem o lado direito nas subidas de Isla.

Numa delas, saiu o cruzamento que originou o primeiro gol. Pedro levou a melhor na disputa com Santos, mas a bola explodiu no travessão e, no rebote, Bruno Henrique não perdoou e confirmou a fama de carrasco do Furacão. Foi o 11º gol do camisa 27 em 14 confrontos com o rival. Coincidentemente, o atacante encerrou o jejum na única competição que não havia feito gol pelo Flamengo.

Com o controle do jogo, o Rubro-Negro confiou na boa fase de Hugo Souza, que deixou Diego Alves no banco, para fazer grande defesa na bomba de Walter na cobrança de falta. O duelo teve continuidade no segundo tempo. O Furacão voltou melhor. Com a marcação encaixada, pressionou a saída de bola para buscar o empate.

Foi a vez de Hugo Souza brilhar. Primeiro na defesa à queima roupa na finalização de Reinaldo. Ágil, o goleiro ainda foi buscar o rebote depois do desvio que levou a bola à trave. Pouco depois, fez outra ótima defesa em outra finalização de Walter. A cereja no bolo, foi o pênalti cometido por Renê sobre Léo Citadini. No duelo com o ex-atacante do Fluminense, levou a melhor e ajudou o Flamengo a dar mais um passo rumo às quartas de final da competição.

ATHLETICO: Santos, Erick, Zé Ivaldo, Felipe Aguilar e Márcio Azevedo (Abner); Richard (Wellington), Christian (Lucho González) e Léo Cittadini; Reinaldo, Nikão e Walter (Fabiano). Técnico: Paulo Autuori

FLAMENGO: Hugo Souza, Isla, Noga, Léo Pereira e Filipe Luís (Renê); Thiago Maia, Willian Arão e Everton Ribeiro; Vitinho (Daniel Cabral), Bruno Henrique e Pedro (Gustavo Henrique). Técnico: Domènec Torrent

Estádio: Arena da Baixada

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Gols: 1º tempo: Bruno Henrique (19 minutos)

Cartões amarelos: Isla e Renê