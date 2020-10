Rodrigo Caio Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Rio - Invicto há 12 jogos, o Flamengo colhe os frutos do bem-sucedido rodízio promovido pelo técnico Domènec Torrent e, na zaga, o torcedor ficou com uma boa impressão quando Otávio, Natan e Noga, crias da base, foram acionados. Com Rodrigo Caio de volta aos treinos, o Rubro-Negro vive a expectativa de contar com o xerife, com status de Seleção e referência para a garotada, no confronto com o São Paulo, domingo, no Maracanã.

Recuperado de um edema ósseo no joelho direito, o zagueiro jogou pela última vez no dia 13 de outubro, na vitória do Brasil sobre o Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Na reapresentação no Ninho do Urubu, Rodrigo Caio teve a lesão confirmada após uma bateria de exames . Desde então fez um trabalho específico de fortalecimento no local.



Liberado pelo departamento médico, o zagueiro iniciou a transição para os treinos físicos no início desta semana e nesta quinta-feira voltou a treinar com o restante do grupo. Se Rodrigo Caio está mais perto de reencontrar a bola, Arrascaeta e Gabriel precisam ter paciência.

A dupla segue o a rotina de exercícios de para recuperação da parte física. Com dores no joelho, o uruguaio está em tratamento desde sábado. O incômodo surgiu após ele a recuperação de uma lesão muscular sofrida quando servia a seleção de seu país nas Eliminatórias. Fora de combate há um mês, Gabigol segue em transição após se recuperar de uma lesão no tornozelo direito.