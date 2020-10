Domènec Torrent no treino do Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo/ Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/10/2020 10:32 | Atualizado 30/10/2020 10:43

Rio - Após empatar com o Internacional, o Flamengo tem mais um confronto decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Rubro-negro recebe o São Paulo, às 16 horas, no Maracanã. A partida é válida pela última rodada do primeiro turno da competição.

Apesar do São Paulo ocupar a quinta colocação, o Tricolor tem três jogos a menos no Brasileiro. Por conta disso, a partida entre Flamengo e a equipe do Morumbi também pode se tratar de um "jogo de seis pontos". A equipe de Fernando Diniz tem 27 pontos, podendo chegar aos 36 em caso de vitórias nessas partidas. No momento, o Internacional e o Flamengo lideram o Brasileiro com 35 pontos.

O Flamengo pode ter alguns retornos para o confronto deste domingo. Rodrigo Caio, Arrascaeta e Diego, que vem desfalcando o clube carioca nos últimos jogos estão recuperados e podem ficar à disposição do treinador espanhol Domènec Torrent.

O São Paulo, que vem de uma classificação nos pênaltis pela Copa do Brasil e uma derrota no confronto de ida pela Sul-Americana, coloca o seu foco no Brasileirão para tentar se aproximar da liderança no torneio.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X SÃO PAULO

Estádio: Maracanã (RJ)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira-RN

Assistentes: Jean Marcio dos Santos-RN e Vinicius Melo de Lima-RN

Árbitro de Vídeo: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro-RN

FLAMENGO: Hugo Souza; Isla, Natan, Rodrigo Caio e Filípe Luis; Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique, Vitinho e Pedro. Técnico: Domènec Torrent

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Tchê Tchê e Daniel Alves; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz