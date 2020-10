Neneca Reprodução

Por Lance

Rio - O jovem goleiro do Flamengo Hugo Souza, o Neneca, está de carro novo. Em boa fase dentro de campo, ele está prestes a renovar o contrato com o Flamengo até 2025 com aumento salarial significativo. Diante da mudança de remuneração ele já gastou com um novo veículo avaliado em carca de R$400 mil.