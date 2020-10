Hugo Souza Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Rio - Destaque das últimas partidas do Flamengo na temporada, o goleiro Hugo Souza citou o companheiro de posição Diego Alves como referência. Ao falar sobre o pênalti defendido contra o Athletico-PR, o jovem disse que utilizou uma técnica do experiente goleiro rubro-negro para executar a defesa no jogo de Curitiba.

"Tem toda influência dele (Diego Alves), total. Eu acompanho o Diego há muito tempo. Desde a base eu sempre peguei muito pênalti, durante os jogos e nas decisões. E eu sempre acompanhei o Diego, é uma técnica que ele usa, deu muito certo na Europa, não à toa ele é o maior pegador de pênalti da La Liga. Ele é uma referência. Não só nisso, mas pelo goleiro que ele é, pelo ídolo que se tornou. Então tem total influência dele. Vi ele fazendo isso na Europa e hoje vejo ele fazendo isso nos treinos, nos jogos. Se isso deu certo para ele, então pode dar certo para mim também", afirmou em participação no programa "Seleção SporTV".

Conhecido desde a categoria de base como Neneca, o jogador afirmou que é chamado dessa forma por todos, porém, ele revelou que gosta mais de ser chamado de Hugo Souza.

"Claro que já me acostumei com o apelido, é normal para mim me chamarem de Neneca. Mas como Hugo Souza é meu nome, nome escolhido pela minha mãe e meu pai, eu fico com o meu nome. E acho mais bonito também", disse.