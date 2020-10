Rodolfo Landim Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 31/10/2020 15:04 | Atualizado 31/10/2020 16:39

Rio - O Flamengo divulgou, neste sábado, um balancete sobre as finanças de 2020. Apesar da pandemia do novo coronavírus, o clube conseguiu reduzir as dívidas. Até o momento, tem um um déficit anual de R$ 19,8 milhões, contra R$ 26,1 milhões em junho, data da última demonstração de resultado, com uma queda de R$ 6,3 milhões. A receita líquida no acumulado do ano chegou a R$ 495 milhões.



Confira os números divulgados pelo clube:



Resultado acumulado - R$19,1 milhões

Caixa - R$ 73,3 milhões

Receita líquida - R$ 495,8 milhões

Despesas operacionais - R$ 492,4 milhões

Vendas:

Publicidade

- Vinicius Souza, volante, ao Lommel SK, da Bélgica, por 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 16,8 milhões na cotação atual), divididos em duas parcelas: 1,7 milhão de euros (R$ 6,7 milhões) em outubro de 2020 e 800 mil euros (R$ 5,376 milhões) em julho de 2021.



- Caio Roque, lateral-esquerdo, ao Lommel SK, da Bélgica, por 1,5 milhão de euros, sendo que 1 milhão de euros (R$ 6,7 milhões) em outubro de 2020 e 500 mil euros (R$ 3,350 milhões) em setembro de 2021



- Pablo Mari, zagueiro, ao Arsenal, da Inglaterra, por 4 milhões de euros (R$ 26 milhões, aproximadamente).

- Lucas Paquetá, do Milan, da Itália, para o Lyon, da França, 800 mil euros (R$ 5,376 milhões), pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, dividido em três parcelas de 267 mil euros (R$ 1.794 milhão, na cotação atual), em novembro de 2020 e outubro de 2021 e de 2022.