Rio - Hugo Neneca vive grande fase no Flamengo e, para muitos, deve seguir como titular da equipe rubro-negra. Essa também é a opinião de Roger, goleiro rubro-negro da década de 90. Para o ex-jogador, o clube deveria repensar, inclusive, a renovação de Diego Alves, que negocia sua continuidade.

"Não tenho papas na língua e, sendo bem sincero, esse movimento de renovar com o Diego Alves é muito errado. Com certeza o Domènec deveria manter o Hugo como titular e não renovar com o Diego. O Hugo não tem a experiência do Diego, mas tem a mesma qualidade e mesma competência. É um moleque novo, que está começando agora e que todo jogo terá uma grande responsabilidade, mas ele dá conta”, afirmou Roger.

“O Hugo mostrou muita personalidade, mas, querendo ou não, você tendo no banco uma sombra como o Diego Alves traz muita insegurança. Você entra em campo pensando que não pode errar, porque senão com certeza vai perder a posição. E é isso que faz cometer o erro”, completou.