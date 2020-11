Gustavo Henrique tem tarde ruim e é o pior em goleada sofrida pelo Flamengo; veja as notas

Rio de Janeiro - 01/11/2020 - Pedro do Flamengo durante partida contra a equipe do São Paulo no estadio do Maracana valido pelo Campeonato Brasileiro 2020. Foto: Luciano Belford/agencia O Dia Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Rio - O Flamengo foi goleado pelo São Paulo, por 4 a 1, na tarde deste domingo, no Maracanã. Confira as notas dadas pelo Jornal O Dia aos jogadores:

Hugo - Não pôde fazer muita coisa nos gols do São Paulo, mas errou algumas saídas de bola fáceis com os pés. Precisa melhorar o fundamento - NOTA 5

Isla - Se apresentou bem algumas vezes no ataque, mas deixou a desejar defensivamente. NOTA 5

Gustavo Henrique - Tarde desastrosa. Perdido no posicionamento, falhou no segundo gol do São Paulo e cometeu pênalti infantil que resultou no terceiro. Sem dúvidas, o pior em campo. NOTA 3,5

Natan - Não conseguiu repetir as atuações seguras dos últimos jogos. Cortou mal a bola no primeiro gol do São Paulo e falhou na marcação de Luciano no quarto - NOTA 4

Filipe Luís - Ocupou bem seu espaço pelo lado do esquerdo e não comprometeu. Atuação correta - NOTA 6

João Gomes - Fez bons desarmes e chutou uma bola no travessão no segundo tempo - NOTA 6

Gerson - Como de costume, o dono do meio de campo do Flamengo. Chegou bem no ataque em alguns momentos. NOTA 6,5

Éverton Ribeiro - Foi novamente o responsável por tentar abrir os espaços para que o Flamengo criasse chances de perigo, mas esbarrou no dia ruim da equipe - NOTA 6

Bruno Henrique - Atuação apagada, abaixo das que costuma apresentar. Criou poucas chances e desperdiçou cobrança de pênalti no primeiro tempo. - NOTA 4

Vitinho - Se movimentou bastante no setor ofensivo e ganhou a bola que resultou no gol de Pedro - NOTA 6

Pedro - Marcou o primeiro gol e finalizou bolas que levaram perigo ao gol de Tiago Volpi. No entanto, perdeu a chance de marcar em cobrança de pênalti. - NOTA 6

Michael - Entrou com a vitória do São Paulo praticamente sacramentada e pouco pôde fazer - NOTA 5

Lincoln - Entrou no fim - SEM NOTA

Léo Pereira - Entrou no fim - SEM NOTA

Domènec Torrent - Não soube corrigir os erros de posicionamento apresentados pelo setor defensivo. Demorou muito a mexer na equipe para tentar uma reação e, quando fez, errou nas escolhas. - NOTA 4