Rio de Janeiro - 01/11/2020 - Domènec Torrent do Flamengo durante partida contra a equipe do São Paulo no estadio do Maracana valido pelo Campeonato Brasileiro 2020. Foto: Luciano Belford/agencia O Dia Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Rio - O Flamengo deixou escapar, neste domingo, no Maracanã, a chance de assumir pela primeira vez a liderança do Campeonato Brasileiro deste ano. O Rubro-Negro foi goleado pelo São Paulo por 4 a 1 em um jogo marcado pelas falhas individuais dos jogadores rubro-negros.

Após a partida, o técnico Domènec Torrent classificou a derrota como "dolorosa" e afirmou que todos tem sua culpa no resultado.

"Acho que hoje erramos todos. Defensivamente e ofensivamente. Não vamos focar só nos defensivos. Erramos também ofensivamente. Acho que é uma derrota dolorosa para o time, pois poderiamos estar na liderança. Mas estamos na briga. Melhorar defensivamente. É uma pena. Foi um jogo atípico. Por pequenos detalhes perdemos o jogo. Perdemos pênalti, eles tiveram duas chances e fizeram. Perdemos outro pênalti e demos um para eles. Os jogadores sabem a importância de estar focados. É muito doloroso, mas aconteceu", disse o espanhol.

"Se ganharmos o Brasileirão, depois falamos de tudo isso. É uma loucura. Se perde um jogo e está tudo ruim. Hoje jogamos mal. No segundo tempo, melhor que no primeiro. Erramos pênaltis. Só falam dos resultados. Se perdemos, tudo errado. Se ganhamos, tudo certo. Não é assim. O jogo estava muito equilibrado, erros individuais acontecem. Pois são humanos. Perdemos hoje por isso. Tivemos 11 jogos consecutivos pois a defesa estava jogando bem. Hoje perdemos e é um desastre", completou.

O Flamengo volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, às 18h15, contra o Atlético-MG, no Mineirão. Antes, enfrenta o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, às 21h30.