Por O Dia

Publicado 02/11/2020 17:54 | Atualizado 02/11/2020 17:59

Rio - Enquanto o Flamengo digere a intragável goleada sofrida para o São Paulo, por 4 a 1, domingo, no Maracanã, que o fez desperdiçar a chance de assumir a liderança no Campeonato Brasileiro, o volta de Arrascaeta aos treinos, ainda que com restrições, nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, foi um alento para o torcedor.

Em transição, o uruguaio participou de parte da atividade no campo com o restante do grupo. Tratada com cautela, a retoma não exigiu do camisa 14, que segue em tratamento de recuperação de um incômodo no joelho. Ainda sem previsão de volta aos gramados, Arrascaeta disputou o último jogo pelo Flamengo no dia 4 de outubro.



Essa é a segunda lesão do uruguaio em menos de um mês. A primeira foi a serviço da seleção do Uruguai na preparação para enfrentar o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando ele sofreu uma distensão na coxa direita. De volta ao Flamengo, ele se recuperou, mas, às vésperas do confronto com o Internacional, em Porto Alegre, apresentou inchaço no joelho e, desde então, segue em tratamento.

O departamento médico rubro-negro continua cheio e com nomes de peso em recuperação: o zagueiro Rodrigo Caio, o apoiador Diego e os atacantes Pedro Rocha e Gabigol. No jogo de volta contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira contra o Athletico-PR, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo, que venceu em Curitiba, por 1 a 0, contará com a volta de Willian Arão e Thiago Maia. Suspensa, a dupla cumpriu suspensão na derrota para o São Paulo, pelo Brasileiro.