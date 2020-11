Rodrigo Caio Divulgação

Rio - Presente nas últimas duas convocações de Tite para a seleção brasileira, o zagueiro Rodrigo Caio foi cortado por conta da lesão na panturrilha. O jogador tem contusão de grau 2 no local e precisará de no mínimo 15 dias da tratamento. Éder Militão, do Real Madrid, está com covid-19 e também foi desconvocado. Para a lugar da dupla foram convocados, Felipe, do Atlético de Madrid, e Diego Carlos, do Benfica.

