Jorge Jesus DIVULGAÇÃO / BENFICA

Por O Dia

Rio - Domenèc Torrent chegou ao Flamengo com a missão de substituir Jorge Jesus, técnico multi-campeão pelo Rubro-Negro. O treinador catalão vive com a sombra do português e é comparado a ele pela torcida em diversas ocasiões. Dentre estas comparações, a ideia de rodízio implementada por Dome foi colocado como um fator negativo, mas pelo visto, até Jesus se arrependeu de não ter usado desta estratégia após a derrota por 3 x 0 para o Boavista.

"Senti a equipe carregada, com falta de mobilidade quando perdíamos a bola… Devia ter mexido mais no time, colocando mais jogadores frescos de início. Sentiu-se a carga de todos os desafios que estamos disputando, mas isso faz parte de uma equipe que quer estar em todas as frentes", declarou Jorge Jesus.

Publicidade

"Erramos mais passes do que o normal porque quando o jogador não pensa rápido, não está lúcido, sente a fadiga emocional. E o primeiro sinal é a falha nos passes. O erro foi o meu porquê devia ter mexido mais na equipe que lancei. Tinha que mudar metade dos jogadores", completou o treinador.

Em sua passagem pelo clube da gávea, Jesus não tinha o costume de alterar a estrutura do time com tanta frequência. Os atletas considerados titulares só saiam de seu posto quando realmente necessário, como em caso de lesões, suspensões e afins. Mesmo com isso, o time considerado "ideal", apenas atuou junto em oito oportunidades, mostrando que apesar de não ser muito adepto da ideia do rodízio, Jesus acabava por fazê-la.

Publicidade

Rodízio: Covid, Lesões e Convocações

Quando chegou ao Flamengo, Dome deixou bem clara a intenção de rodar o elenco, o que gerou desconforto em parte da torcida. A bronca começou quando Éverton Ribeiro e Arrascaeta foram não foram utilizados no começo da campanha do Brasileirão, que começou abaixo do esperado. Mesmo com isso, o treinador não abandonou seu pensamento.

Publicidade

"Eu tenho um time ideal: os jogadores que estão jogando melhor a cada treinamento, os que estão melhores. Quando falo que, para mim, não é importante o nome, eu não estou brincando […] É claro que todo mundo, quando você pensa no elenco, tem um time que considera ideal. Todo mundo sabe (de cor) o time do ano passado. Mas, para mim, temos jogadores novos que, no ano passado, não estavam aqui", declarou o técnico após a vitória por 2 x 1 contra o Fluminense, em novembro.

Intencional ou não, o rodízio ganhou força no Rubro-Negro após uma sequência de jogadores sofrendo com lesões, sendo convocados por suas seleções e até mesmo uma crise de Covid-19 que abalou o elenco.