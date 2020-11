Rio de Janeiro - 01/11/2020 - Domènec Torrent do Flamengo durante partida contra a equipe do São Paulo no estadio do Maracana valido pelo Campeonato Brasileiro 2020. Foto: Luciano Belford/agencia O Dia Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Rio - O apresentador do Grupo Globo André Rizek criticou o trabalho de Domènec Torrent à frente do Flamengo. Durante o "Seleção SporTV" desta terça-feira, o jornalista comparou o desempenho do espanhol com o de Jorge Jesus e afirmou que o Rubro-Negro caiu de patamar após a chegada do treinador.

Publicidade

"Em toda passagem do Jorge Jesus foram quatro derrotas, o Domenec já tem cinco. Não consigo dizer que é um grande trabalho, porque o Flamengo caiu de patamar", disse Rizek.

"Se o técnico que entrou não conseguiu manter a mesma excelência, que vinha sendo colocada em prática, acho natural avaliar que o trabalho dele ainda está em construção. Não consigo dizer que é um ótimo trabalho", completou.

Publicidade

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Athletico-PR, no Maracanã, pela Copa do Brasil.