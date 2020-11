Fotos! Musa promete tirar toda a roupa se o Flamengo assumir a liderança no Brasileirão

Rio - Musa do Flamengo, Cris Souza fez uma promessa ousada nesta quarta-feira. A beldade, que possui mais de 44 mil seguidores no Instagram, prometeu "tirar tudo" caso o Rubro-Negro reassuma a liderança do Campeonato Brasileiro.

"O lugar do Flamengo é no topo. Estamos caminhando para chegar lá. Quando conquistarmos o nosso lugar e a taça ir para o nosso urubu, eu vou tirar tudo. Pelada, pelada, nua, com a mão no bolso".