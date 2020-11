Flamengo derrotou o Athletico-PR ESTADÃO CONTEÚDO

Rio - Após a goleada sofrida para o São Paulo, por 4 a1, no último domingo, pelo Brasileirão, o Flamengo quer virar a chave. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro receberá o Athletico-PR no Maracanã em busca de uma vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, na Arena da Baixada, o time carioca venceu por 1 a 0, gol de Bruno Henrique.

O técnico Domènec Torrent ainda deve ter desfalques importantes para a partida. Gabigol, Arrascaeta, Rodrigo Caio e Diego Ribas seguem entregues ao departamento médico e não estarão à disposição do treinador. O camisa 9 e o uruguaio já começaram a realizar alguns treinos com o elenco e são os que estão mais próximos de um retorno.

A notícia boa fica por conta de Pedro Rocha. Fora dos gramados há quase dois meses, o jogador treinou ao longo desta semana e deve ficar à disposição para o confronto com os paranaenses no banco de reservas. Sua última partida foi no dia 05/09, contra o Fortaleza.

As mudanças na escalação em relação à goleada sofrida para o São Paulo devem ser na zaga. Gustavo Henrique e Natan, que tiveram atuações ruins no último domingo, devem dar lugar a Thuler e Léo Pereira. Sendo assim, o Flamengo deve ir a campo com: Hugo, Isla, Thuler, Léo Pereira e Filipe Luis; Willian Arão, Thiago Maia e Gerson; Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro.

Já o Furacão, não terá Léo Cittadini, Nikão e Márcio Azevedo, que serão poupados pelo técnico Paulo Autuori. Os visitantes devem começar a partida com: Santos; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Wellington (Richard) e Christian; Lucho; Carlos Eduardo e Reinaldo; Walter.