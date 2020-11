Rio, 12/12/2019, ESPECIAL, Entrevista com o jogador do Flamengo Matheus Thuler, foto de Gilvan de Souza / Agencia O Dia Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 03/11/2020 21:15 | Atualizado 03/11/2020 21:25

O Flamengo não teve muito tempo para lamentar a goleada sofrida para o São Paulo no último domingo e volta a campo nesta quarta-feira para pegar o Athletico, no Maracanã, às 21h30, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Gustavo Henrique, que falhou nas duas últimas partidas em que esteve em campo, pode ficar no banco de reservas. Os jovens Thuler e Gabriel Noga brigam pela posição no lado direito da defesa rubro-negra.



O técnico Domènec Torrent indicou no treino de terça-feira que Thuler é o favorito para a posição e pode voltar a ganhar oportunidades no time titular. A reportagem listou cinco motivos que justificam a preferência do catalão pelo camisa 26 no time titular do Flamengo para pegar o Furacão:



1 - AMULETO



O zagueiro Thuler não sabe o que é perder desde o dia 4 de agosto de 2019, quando o Flamengo foi goleado pelo Bahia por 3 a 0. De lá para cá, foram 15 partidas disputadas, sendo sete ano passado e oito nesta temporada.



2 - GAROTO EXPERIENTE



Embora tenha apenas 21 anos, Thuler é bem mais experiente que Gabriel Noga (tem 18). No elenco profissional desde 2017, o camisa 26 já "comeu o pão que o diabo amassou" e está bem mais maduro atualmente.



3 - BOMBEIRO DE EMERGÊNCIA



Thuler não é um jogador que recebeu muitas oportunidades, mas na maioria das vezes foi acionado na fogueira, deu conta do recado e teve papel de bombeiro. Na Libertadores 2019, contra o Emelec, no Maracanã, o defensor foi muito bem na ausência de Rodrigo Caio, que na ocasião estava machucado.



4 - BOA IMPRESSÃO



Na última vez em que esteve em campo, no dia 21 de outubro, contra o Junior Barranquilla, Thuler fez uma boa atuação e, inclusive, marcou um dos gols na vitória rubro-negra por 3 a 1, o segundo como jogador profissional.



5 - ALMA RUBRO-NEGRA



Thuler é torcedor do Flamengo de carteirinha. Antes de ser jogador, frequentava estádios para assistir aos jogos do Rubro-Negro. No clube desde os tempos de futsal, o defensor tem noção do que cada jogo representa aos torcedores, mesmo que eles não possam comparecer. O duelo desta quarta-feira é decisivo na Copa do Brasil e pode trazer dias de paz novamente ao Ninho do Urubu.