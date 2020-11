Flamengo divulga relacionados para a partida contra o Athletico-PR pela Copa do Brasil Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 14:36 | Atualizado 04/11/2020 15:04

Rio - O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para o jogo contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Ainda se recuperando de lesão, Arrascaeta, Gabigol e Rodrigo Caio desfalcam a equipe comandada por Domenèc Torrent para o confronto decisivo diante do Furacão. Os cariocas tem a vantagem do empate após a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, na Arena da Baixada.



