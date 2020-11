Guardiola Lindsey PARNABY / AFP

Por O Dia

Rio - Após a vitória do Manchester City sobre o Olympiacos, o treinador do clube inglês, Pep Guardiola, foi perguntado sobre o Flamengo. O ex-auxiliar do técnico catalão, Domènec Torrent, comanda o clube carioca. O técnico do City afirmou que tem o costume de conversar com Dome e revelou o que acompanha do futebol brasileiro.

"(Acompanho) Só os resultados (do Flamengo). Estamos em contato, nos falamos de vez em quando. Sei que fez alguns bons resultados, perdeu em casa agora, mas temos falado que não há tempo para trabalhar. Não há tempo para melhorar a equipe", afirmou Guardiola.

Pep fez elogios ao trabalho de Domènec Torrent, mas citou o calendário como um inimigo, não apenas do treinador do Flamengo, mas de todos os técnicos do mundo.

"Nosso trabalho é sobreviver. A gente seleciona os jogadores e nada mais. Treinador hoje em dia não é treinador, é gerente. Temos pouco tempo para fazer as coisas. É partida, recuperação, partida, recuperação. Muito difícil, mas o Dome tem muita qualidade, equipe fez alguns bons resultados", disse.