Por Lance

Rio - Jorge Jesus deixou o Flamengo em julho, mas a sua trajetória vitoriosa segue servindo de instrumento para comparações com o trabalho de Domènec Torrent, o seu substituto. E na última quarta-feira, logo após a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, conquistada com outra vitória sobre o Athletico-PR (4 a 2 no agregado), o catalão desabafou acerca do tema.



Dome realçou que "não têm sentido" as comparações, além de sublinhar que não chegou ao Flamengo para rivalizar com Jesus, que acertou com o Benfica depois de pouco mais de um ano pelo clube da Gávea - e dos títulos do Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana e Carioca.





"Deixa eu falar uma coisa que já quero há um tempo: o trabalho de Jorge (Jesus) foi excelente, mas o Dome não está aqui para competir com o Jorge. Tem que respeitá-lo e agradecê-lo muito. Estou competindo com o adversário, não com o Jorge. Estou aqui porque ele decidiu, legalmente, trabalhar em outro país. Não tenho nenhum problema quando me falam dele. Mas se vocês estão sempre comparando com o Jorge, vocês vão comparar também o próximo técnico depois do Dome. Não tem sentido isso", salientou, argumentando ainda:



"Quando chegamos aqui, o time parou 21 dias, só treinou sete. Nós não fizemos pré-temporada. É desculpa? Não, é uma realidade. Pré-temporada é importante para qualquer técnico. Jogamos cinco jogos em 15 dias. Se quiserem seguir falando isso (comparação), não tem problema, mas não somos os mesmos. Têm que saber isso". Por fim, Torrent sublinhou que "o futebol é dos jogadores, não dos técnicos".

