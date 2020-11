Flamengo x Athletico PR jogo de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil no estádio do Maracanã. Flamengo abre o placa com gol do atacante Pedro. Daniel Castelo Branco

Por Lance

Rio - Jogo sim, outro também, Pedro vem se firmando como um dos principais nomes do Flamengo em 2020. Reserva da equipe no início da temporada, o centroavante se firmou entre os titulares após a lesão de Gabigol e não só se tornou o artilheiro do Rubro-Negro no ano, como virou também um dos maiores do futebol brasileiro.

Contra o Athletico Paranaense, nessa quarta-feira, o camisa 21 deixou a sua marca mais duas vezes na vitória carioca por 3 a 2, pela Copa do Brasil, e chegou aos 20 gols em apenas 36 jogos. Em 2020, apenas um jogador que atua na Série A marcou em mais oportunidades: Thiago Galhardo, do Internacional, que na terça também estufou as redes pela competição nacional. Foi dele o tento que abriu o caminho para a vitória do Colorado sobre o Atlético Goianiense por 2 a 1. O ex-vascaíno soma 21 gols em 39 atuações.





A fase é tão boa que Pedro bateu também uma marca pessoal sua. Com 20 gols, ele vive neste momento a sua temporada mais goleadora como profissional, superando as 19 bolas na rede em 40 partidas pelo Fluminense, em 2018. Com mais um turno de Campeonato Brasileiro a ser disputado, além da Libertadores e da Copa do Brasil, é bem provável que não pare por aí.



ARTILHEIROS DO FUTEBOL BRASILEIRO EM 2020

- Apenas gols por equipes da Série A



1º - Thiago Galhardo - Internacional - 21 gols em 39 jogos

2º - Pedro - Flamengo - 20 gols em 36 jogos

3º - Nenê - Fluminense - 19 gols em 36 jogos

4º - Marinho - Santos - 17 gols em 25 jogos

5º - Cano - Vasco - 16 gols em 31 jogos

Gabigol - Flamengo - 16 gols em 25 jogos

7º - Bruno Henrique - Flamengo - 15 gols em 31 jogos

Vinícius - Ceará - 15 gols em 41 jogos

9º - Brenner - São Paulo - 14 gols em 23 jogos

Luiz Adriano - Palmeiras - 14 gols em 33 jogos