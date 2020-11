Domenéc Divulgação

Rio - Com a vitoria por 3 a 2 sobre o Athletico-PR, no Maracanã, o Flamengo se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil e segue como um dos favoritos da competição. Apesar do triunfo, Domènec Torrent não gostou dos erros defensivos rubro-negro e afirmou que a equipe precisa melhorar neste aspecto.

"Defensivamente, temos que estar focados. Podemos perder o Brasileirão também por isso. Em dois erros, demos dois gols. São coisas que não dá para treinar, é estar concentrado os 90 minutos", disse à Fla TV.





"Jogamos bem os primeiros 30 minutos e relaxamos. Não podemos dar bolas nos zagueiros e nos volantes. Ninguém é uma máquina, os jogadores podem errar porque os treinadores também erra. Mas, dos últimos seis gols nós demos cinco", completou.

O setor defensivo do Flamengo vem sendo alvo de críticas, visto que algumas falhas geraram tropeços para a equipe. Em contrapartida, o ataque segue muito bem, com Pedro em ótima fase e com a volta de Gabigol.



"Com o elenco completo, teremos soluções. Podemos jogar com sistemas diferentes, com Gabigol como extremo, mas também por dentro. E eles não vão jogar todos os jogos. O problema não será quando o Gabi voltar. O problema é agora, que não temos o Gabi. Foi o nosso artilheiro no ano passado", afirmou o treinador.