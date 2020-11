Gabigol Marcelo Cortes / Flamengo / Divulgação

Por O Dia

Rio - Em processo de recuperação, após sofrerem lesões, o atacante Gabigol e o meia Arrascaeta estão em estágios diferentes. Após a vitória sobre o Athletico-PR, o treinador espanhol Domènec Torrent falou sobre os jogadores do Flamengo.

"Temos informações do departamento médico, sabemos como estão os jogadores, o momento de cada um. Por isso trocamos, não é porque é mais bonito trocar. Arrascaeta ainda não está com o grupo, ainda tem desconforto. É dia a dia com Arrasca. O Gabigol já treinou alguns minutos com o grupo", afirmou o treinador.

Fora dos gramados há 36 dias, Gabigol tem boas chances de ser relacionado para a partida contra o Atlético-MG, no domingo, em Belo Horizonte. O jogador deverá começar no banco, já que Pedro vive grande momento com a camisa do clube carioca. Gabigol sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo na goleada sobre o Del Valle na Libertadores.

Já Arrascaeta se machucou no último dia 11 quando servia a seleção uruguaia. O jogador sofreu uma contusão na coxa e ainda não deverá ter condições de entrar em campo no próximo compromisso do Flamengo no Brasileirão.