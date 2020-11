Eric Faria Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 10:47

Rio - O Flamengo venceu o Athletico-PR em casa e avançou na Copa do Brasil. Apesar disso, o sistema defensivo do clube carioca voltou a ser alvo de críticas. O repórter da Rede Globo, Eric Faria, afirmou que apesar dos erros individuais dos zagueiros rubro-negros, todo o setor defensivo do clube carioca não tem atuado bem.

"A narrativa dos erros individuais, no mínimo, precisa de uma reflexão. O sistema defensivo do Flamengo como um todo tem problemas. Mesmo que o Dome fique bravo. É um fato", afirmou.

O Flamengo confirmou a sua classificação ao derrotar o rival paranaense por 3 a 2 no Maracanã. No jogo de ida, a equipe comandada por Domènec Torrent venceu o Athletico por 1 a 0 em Curitiba.