Pedro vive grande fase Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 05/11/2020 15:41 | Atualizado 05/11/2020 15:43

Rio - O bom momento de Pedro no Flamengo vem fazendo com que a diretoria do clube carioca seja cobrada pela permanência em definitivo do jogador. Em coletiva virtual concedida nesta quarta-feira, o vice de futebol Marcos Braz afirmou que o Rubro-negro deseja a contratação do atacante, que pertence à Fiorentina.

"A contratação é importante. Os números falam por si só. O Flamengo vai fazer o máximo esforço para conseguir a contratação. Já foi feito em outros casos, como do Arrascaeta, Gabigol, Gerson... Vamos tentar efetivar, com todas as dificuldades que estamos encontrando", afirmou.

Pedro foi emprestado ao Flamengo até o fim da temporada. Inicialmente reserva de luxo de Gabigol, o jogador vive o seu melhor momento em 2020 e se tornou o artilheiro do clube carioca com 20 gols no ano. O dirigente afirmou que a pandemia dificulta que o Rubro-negro faça maiores investimento, mas trata com otimismo a permanência do jogador.

"Não ter público atrapalha a parte financeira. Mas vamos encontrar um caminho. Já estamos conversando com a Fiorentina", afirmou.

Pedro tem 23 anos, foi revelado pelo Fluminense e vendido para a Fiorentina no ano passado por 11 milhões de euros (cerca R$ 50,2 milhões na época). Após quatro meses sem ter oportunidades na Itália, o jogador foi emprestado ao Flamengo.