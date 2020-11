Gabigol treinou a primeira parte do treino com os companheiros Alexandre Vidal/Flamengo

Por LANCE!

Publicado 05/11/2020 17:17 | Atualizado 05/11/2020 17:19

Rio - Gabigol está afiado e empolgado para voltar a jogar pelo Flamengo. Depois de recuperação de uma lesão ligamentar no tornozelo, o atacante voltou a treinar com o grupo na atividade desta quinta-feira, no Ninho do Urubu. E, nesta tarde, o goleador compartilhou um vídeo postado pelo clube, com imagens do treino, e deixou o seguinte recado:

"Que preparem as placas", postou Gabigol, no Twitter, em alusão às comemorações de gol com os cartazes ("Hoje tem gol do Gabigol").



Gabigol indicou que o retorno está próximo, o que pode ocorrer já neste domingo, em partida contra o Atlético-MG, cuja bola rola a partir das 18h15, no Mineirão e pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afastado desde o dia 30 de setembro, quando lesionou o tornozelo direito, o camisa 9 trabalhou de forma integral com os companheiros no CT pela primeira vez nesta quinta-feira.



Domènec Torrent só saberá se Gabigol terá condições de jogo no sábado, dia em que a delegação embarcará para Belo Horizonte. Na última noite, após conquistar uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o catalão realçou que "o problema é agora, que não temos o Gabi" e não sem ele - quando questionado a respeito da concorrência com Pedro.

Com o elenco completo, teremos soluções. Podemos jogar com sistemas diferentes, com Gabigol como extremo, mas também por dentro. E eles não vão jogar todos os jogos. O problema não será quando o Gabi voltar. O problema é agora, que não temos o Gabi. Foi o nosso artilheiro no ano passado", salientou Torrent.