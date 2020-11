Pedro vive grande fase Daniel Castelo Branco

Rio - Vivendo grande fase, Pedro marcou mais dois gols na última vitória do Flamengo por 3 x 2 contra o Athlético Paranaense pela copa do Brasil. Depois de ajudar o clube Rubro-Negro na classificação, o atacante busca uma marca pessoal: se tornar o artilheiro do país.

Com 20 gols no ano, o centroavante está a apenas um gol de diferença do atual artilheiro, Thiago Galhardo do Internacional, que já soma 21 tentos em 2020. A fase é tão boa que Pedro já superou sua melhor temporada, quando em 2018 colocou 19 bolas na rede em 40 partidas pelo Fluminense.

Volta de Gabigol e decisão difícil de Domenèc

Desde que o camisa do 9 do Flamengo, Gabigol, se machucou contra o Independiente Del Valle, Pedro se tornou o centroavante titular do time carioca e tem correspondido as expectativas. Agora, ao que tudo indica, Gabigol pode retornar ao time no próximo domingo, em jogo contra o Atlético-MG.

Portanto, o treinador catalão, Domenèc Torrent, terá uma boa "dor de cabeça" para montar a escalação e dar espaço aos dois artilheiros do time.