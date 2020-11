Revelado pelo próprio Náutico, Thiago Fernandes custou cerca de R$ 7 milhões ao Flamengo Caio Falcão/Náutico

Rio - A pedido do Flamengo, o atacante Thiago Fernandes, emprestado ao Náutico até o fim da temporada, está voltando para o Rio de Janeiro, a princípio, para reforçar a equipe sub-20. Revelado pelo próprio Timbu, o atacante, de 20 anos, foi apontado como uma das revelações da Série B do Brasileiro de 2019, mas teve uma segunda passagem apagada e com polêmicas no Recife.

Dos 39 jogos disputados pelo Náutico em 2020, Thiago jogou 16 e marcou apenas um gol. Em setembro, ele e outros jogadores do clube se envolveram numa polêmica após o flagra numa casa de show lotada em meio à pandemia do novo coronavírus.

O Rubro-Negro acertou a compra de 70% dos direitos do atacante por cerca de R$ 7 milhões, parcelados. Seu último jogo foi no dia 12 de outubro, na derrota por 2 a 0 para a Ponte Preta, nos Aflitos.