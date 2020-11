Gabigol pode retornar ao Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Minas Gerais - Após empatar com o Internacional e perder para o São Paulo, o Flamengo volta aos gramados do Brasileirão para mais um jogo decisivo. O adversário será o Atlético-MG que também briga rodada a rodada pela liderança da competição. O confronto será neste domingo, no Mineirão, às 18h15.

Com 35 pontos, o Flamengo entrará em campo sabendo se poderá assumir a liderança nesta rodada. O Internacional, que está na ponta por conta do saldo de gols, joga mais cedo contra o Coritiba, no Beira-Rio. O Galo tem 32 pontos, mas tem uma partida a menos que o Rubro-negro e o Colorado.

Publicidade

O Flamengo deverá contar com o retorno de Gabigol para a partida em Belo Horizonte. O atacante desfalca o Rubro-negro há mais de um mês por conta de uma lesão no ligamento do tornozelo. No entanto, por conta do grande momento de Pedro, o artilheiro da equipe carioca em 2019 deverá começar no banco.

O Galo vive um momento de irregularidade no Brasileiro. A equipe comandada por Jorge Sampaoli não vence há quatro partidas na competição. O último resultado positivo foi conquistado contra o lanterna Goiás, em confronto realizado no Mineirão.

Publicidade

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X FLAMENGO

Publicidade

Estádio: Mineirão (MG)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio-DF

Publicidade

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade-DF e Jose Reinaldo Nascimento Junior-DF



Árbitro de Vídeo: Jose Claudio Rocha Filho-SP

Publicidade

ATLÉTICO-MG: Everson; Guga (Gabriel), Réver, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Franco e Nathan; Eduardo Sasha, Savarino e Keno. Técnico: Eduardo Sampaoli



FLAMENGO: Hugo Souza; Isla, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Thiago Maia, Willian Arão (Vitinho) e Gerson; Everton Ribeiro, Pedro e Bruno Henrique. Técnico: Domènec Torrent.