Zico Reprodução

Por O Dia

Rio - Sem o mesmo domínio que teve em 2019, o Flamengo segue muito forte em 2020. No entanto, há alguns torcedores que não enxergam o mesmo desempenho em alguns jogadores do elenco. Um dos atletas mais criticados vem sendo Bruno Henrique. As críticas ao atacante fizeram com que Zico opinasse. O maior jogador da história do clube carioca defendeu o atacante rubro-negro.

"Eu tenho visto alguns comentários a respeito do Bruno Henrique, de que não está igual ao ano passado. O cara está participando de tudo, fazendo gols, criando jogadas e, uma coisa, a temporada que ele fez foi maravilhosa, agora o pessoal também marca mais, não da mais aquele espaço para o contra ataque, para o lançamento. Então, quem está jogando com ele tem que se aproveitar da marcação que é feita em cima dele", afirmou Zico em vídeo divulgado no canal "Zico 10".

Em 2019, Bruno Henrique foi eleito o "Rei da América", prêmio dado ao melhor jogador do continente e também foi escolhido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Ele marcou 35 gols em 64 jogos. Nesta temporada, o atacante marcou 15 gols em 31 jogos com a camisa do clube carioca.