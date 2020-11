Pedro vive grande fase no Flamengo Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 10:56 | Atualizado 06/11/2020 11:12

Rio - O atacante Pedro, do Flamengo, foi convocado por Tite para os próximos compromissos da seleção brasileira pelas Eliminatórias, contra Venezuela e Uruguai. No entanto, apesar da decisão do treinador, Neymar segue convocado e o Brasil terá 24 jogadores para os próximos compromissos, que acontecem nos dias 13 e 17 de novembro.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FLAMENGO



"Tenho contato frequente com o médico do PSG e sabemos das condições físicas do Neymar desde o dia de sua lesão na Champions. Acreditamos que com uma semana intensiva de tratamento e com a estrutura do Centro de Excelência na Granja Comary temos a possibilidade de recuperação para o segundo jogo. Vamos acompanhar de perto sua evolução", afirmou o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar.

"Tenho contato frequente com o médico do PSG e sabemos das condições físicas do Neymar desde o dia de sua lesão na Champions. Acreditamos que com uma semana intensiva de tratamento e com a estrutura do Centro de Excelência na Granja Comary temos a possibilidade de recuperação para o segundo jogo. Vamos acompanhar de perto sua evolução", afirmou o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar.

Publicidade

fotogaleria

Neymar não terá condições de entrar em campo na partida contra a Venezuela e será substituído por Pedro. Na partida contra o Uruguai, o jogador do PSG tem chances de poder entrar em campo e defender o Brasil.

Publicidade

"Entendemos que para essa situação precisávamos alinhar com o PSG a permanência do Neymar na lista de convocados. Sabemos da preocupação do clube com a lesão, mas manifestamos nossa intenção de avaliar de perto a evolução do jogador. Confiamos muito em um trabalho integrado com nosso departamento médico e o Tite foi enfático em dizer para o Leonardo que jamais arriscaria a saúde de qualquer atleta por ele convocado", explicou Juninho Paulista, coordenador da Seleção.

A Seleção Brasileira lidera as Eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA Catar 2022 com seis pontos e nove gols marcados. No dia 13 de novembro, pela terceira rodada da competição, o Brasil recebe a Venezuela, no Morumbi, em São Paulo. Quatro dias depois, em Montevidéu, o adversário será o Uruguai, no Estádio Centenário.