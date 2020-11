Por O Dia

Publicado 06/11/2020 11:42 | Atualizado 06/11/2020 12:03

Rio - Único carioca presente nas quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo vai enfrentar o São Paulo na competição. As duas equipes vão se enfrentar em dois duelos que acontecem nas próximas duas semanas.

O primeiro confronto entre das duas equipes pela competição acontece no Maracanã. O jogo de volta será realizado no Morumbi.

Flamengo e São Paulo se enfrentaram no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu no Rio de Janeiro e o Rubro-Negro foi goleado por 4 a 1 pelo Tricolor do Morumbi.