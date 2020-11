Vinicius Junior JAVIER SORIANO / AFP

Rio - Vinicius Junior pouco entrou em campo com a camisa do Flamengo, mas as recordações ainda fazem parte da vida dos torcedores. Em participação no canal do YouTube "Desimpedidos", o atacante do Real Madrid prometeu que um dia irá voltar a jogar no clube carioca.

"Com certeza, num futuro bem distante, eu vou voltar para o Flamengo para dar o retorno técnico que o clube merece", afirmou o atleta, que chegou ao Real Madrid em 2018 por cerca de 45 milhões de euros.

Ao abordar o atual momento do Flamengo, Vinicius Junior fez elogios ao goleiro Hugo Souza, que vem vivendo uma fase muito boa com a camisa rubro-negra.

"Joguei com o Neneca na base, é um grande goleiro. Fico feliz pelo momento dele, mas tem que seguir trabalhando para jogar mais jogos. Ganhou muitos jogos na base para gente", disse.