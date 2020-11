Por O Dia

Publicado 06/11/2020 14:40 | Atualizado 06/11/2020 14:42

Rio - O bom momento de Pedro tornou o jogador quase que unanimidade entre os analistas do futebol brasileiro. No entanto, o jornalista e comentarista do SporTV, Tim Vickery tem uma outra opinião. Nascido na Inglaterra, ele acredita que o jogador de 23 anos pode ter dificuldades em um nível mais elevado.

'Tem um motivo que a Fiorentina abriu mão dele. Ele tem muitas virtudes, mas é lento. No futebol europeu, o espaço é menor. Ele não tem velocidade para atacar espaço', disse o comentarista em participação no 'Redação Sportv'.

Pedro vive grande momento no Flamengo. Em 36 jogos, o atacante balançou as redes em 20 oportunidades, sendo o artilheiro da equipe no ano. O jornalista inglês questionou se o bom desempenho demonstrado no futebol brasileiro pode ser o mesmo em uma Copa do Mundo.'O que o Pedro faz no Flamengo é excelente, mas pensando em Copa do Mundo, para enfrentar as seleções europeias, será que o Pedro vai ser útil contra as grandes seleções do mundo? O fato que a Fiorentina dispensou o Pedro deixa uma dúvida quanto o seu desempenho em alto nível no cenário mundial', opinou.