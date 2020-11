Giorgian De Arrascaeta Divulgação / AUF

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 14:28 | Atualizado 06/11/2020 14:32

Rio - O meia Arrascaeta, do Flamengo, foi cortado da lista de convocados da seleção uruguaia para os jogos nas Eliminatórias contra Colômbia e Brasil. O jogador ainda se recupera de uma lesão no joelho e, por isso, ficou fora da lista do técnico Óscar Tabárez.

Veja abaixo a lista dos convocados para a seleção uruguaia:

Arrascaeta cortado da seleção uruguaia. O jogador ainda se recupera de lesão no joelho e é dúvida para Atlético-MG x Flamengo. pic.twitter.com/4OrTUEknDM — Venê Casagrande (@venecasagrande) November 6, 2020

O Flamengo pega o Atlético-MG no domingo, às 18h15, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Belo Horizonete, e a chance de Arrascaeta viajar com a delegação é bem pequena.