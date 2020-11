Luis Gustavo com a camisa do Flamengo Divulgação Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 06/11/2020 14:51 | Atualizado 06/11/2020 14:53

Rio - O Flamengo acertou a renovação de contrato do lateral-direito Luis Gustavo, de 19 anos, destaque das categorias de base do clube. O jovem pertence ao Desportivo Brasil e estendeu o seu empréstimo até julho de 2021. A assinatura do novo compromisso ocorreu na última quinta-feira, no Ninho do Urubu.

Luis Gustavo chegou ao Flamengo em 2018 e se destacou na temporada passada, quando disputou 20 jogos e marcou três gols. Com bom poder ofensivo, o jovem é tratado com carinho pela diretoria para render bons frutos no futuro.

Em fevereiro desse ano, Luis Gustavo machucou o joelho direito e precisou passar por uma cirurgia. Recuperado, o jovem lateral está perto de retornar aos gramados e se integrar novamente ao time Sub-20, que disputa o Brasileiro e o Carioca da categoria.