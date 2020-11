Por LANCE!

Publicado 06/11/2020 17:06 | Atualizado 06/11/2020 17:15

Quem quer ser campeão não escolhe adversário. Respeitamos todos . — MarcosBraz (@marcosbrazrio) November 6, 2020

Rio - Assim como nas oitavas de final, o Flamengo está envolvido no único confronto das quartas de final da Copa do Brasil que envolve dois times que disputam - ou disputaram - a atual edição da Libertadores. O adversário rubro-negro será o São Paulo, com os jogos marcados para os dias 11, no Maracanã, e 18 de outubro, no Morumbi. A definição foi nesta sexta-feira, em sorteio realizado pela CBF. Sobre o sorteio, o VP de futebol Marcos Braz fez breve comentário."Quem quer ser campeão não escolhe adversário. Respeitamos todos" publicou o vice-presidente do Flamengo logo após a definição dos duelos.