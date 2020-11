Gabriel Noga Paula Reis / Divulgação / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 07/11/2020 14:21 | Atualizado 07/11/2020 14:21

Rio - Dois nomes foram ausências na lista de relacionados do Flamengo para pegar o Atlético-MG neste domingo: Gabriel Noga e Ramon. A pedido de Domènec, tanto o zagueiro quanto o lateral 'desceram' para o time Sub-20 para que possam manter o ritmo de jogo e atuarão no Brasileirão Sub-20 neste final de semana, contra o Ceará, às 15h, na Gávea.

Esse processo vai ser mais rotineiro no Flamengo, pois nem sempre os garotos serão acionados ao longo da partida. Com isso, a comissão técnica do time profissional manterá esse planejamento no restante da temporada.

Por outro lado, o jovem volante João Gomes foi mantido e embarca com a delegação rubro-negra para Belo Horizonte, local do confronto com o Galo pelo Brasileirão.