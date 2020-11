Pedro vive grande fase no Flamengo Luciano Belford/Agência O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 07/11/2020 20:02 | Atualizado 07/11/2020 20:07

Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz confirmou, em entrevista coletiva na última quinta-feira, que a diretoria está em contato com a Fiorentina e tenta encontrar o melhor caminho para conseguir efetuar a compra do atacante Pedro, emprestado pelo time italiano até dezembro. Porém, nos primeiros contatos, a cúpula rubro-negra e os representantes do atleta perceberam que a missão não será nada fácil.

A ideia do Flamengo é convencer a Fiorentina aceitar o parcelamento do valor da opção de compra estabelecido em contrato, que é de € 14 milhões, cerca de R$ 93 milhões. Além de não comprometer o fluxo de caixa, o Rubro-Negro usa o argumento de que, com a pandemia do novo coronavírus, o clube sofre com a queda de receita e ainda enfrenta um problema econômico, que foge do alcance, que é a valorização do euro.

A diretoria italiana, entretanto, nas primeiras conversas, deixou claro que deseja receber o montante à vista, como está combinado desde o empréstimo do atacante. Um dos motivos de a Fiorentina ter essa atitude na negociação é a valorização de Pedro desde quando o atacante chegou ao Flamengo.

Artilheiro do Flamengo na temporada, com 20 gols, e de volta à seleção brasileiro, Pedro vive o seu melhor momento na carreira. A Fiorentina enxerga como boa oportunidade para conseguir, ao menos, resgatar o valor que investiu para tirar o jogador do Fluminense. Caso o Rubro-Negro não exerça a opção de compra, a Viola acredita que algum outro clube pode estar disposto a pagar alto para ter o atleta de 23 anos.

Caso o Flamengo não chegue em acordo financeiro pela compra de Pedro, uma outra alternativa é tentar viabilizar a extensão do empréstimo do atacante para ganhar fôlego e tempo nas tratativas para a aquisição do jogador. As cartas estão na mesa, e as negociações em andamento. Como de costume em transações deste porte, a tendência é que esta, envolvendo o atacante, se arraste até os últimos dias.

Alheio ao que acontece fora das quatro linhas, Pedro volta a campo neste domingo, quando o Flamengo encara o Atlético-MG, às 18h15, no Mineirão, pela 20ª rodada do Brasileirão. Com 35 pontos, o Rubro-Negro tem a mesma pontuação do Internacional, mas é o vice-líder por conta do saldo de gols.