ICARO LIMAVERDE MARQUEZI Image ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Rio - Em jogo com ares de decisão no Mineirão, Atlético-MG e Flamengo protagonizaram uma partida que costuma ser chamada de "jogo de seis pontos" na gíria do futebol. O Galo, entretanto, não tomou conhecimento do Urubu e mostrou quem manda em casa. O time de Sampaoli, que não ficou na beira do campo por conta de suspensão, massacrou a equipe de Domènec e goleou por 4 a 0. Os gols foram marcados por Sasha, duas vezes, Keno e Zaracho.

O Atlético-MG começou o primeiro tempo com a corda toda. Logo aos três minutos, o Galo abriu o placar. Savarino recebeu na direita e cruzou na medida para Sasha, que desviou e mandou a bola para as redes. Quando o Flamengo tentava respirar e responder à altura, o time mineiro conseguiu ampliar o marcador. Em linda jogada de Savarino, ele cortou para o meio e achou Keno na área. O atacante recebeu e chutou sem chances para Hugo.

Depois de sofrer dois gols, o Flamengo conseguiu equilibrar o jogo no meio de campo e começou a levar perigo ao Atlético-MG. A primeira foi aos 21 minutos, Everton Ribeiro tocou para Thiago Maia, que pegou de primeira, e a bola passou perto do gol. Logo depois, em jogada ensaiada, o Rubro-Negro quase conseguiu balançar a rede. Filipe Luís cobrou o escanteio, a bolou foi rolada para trás por Gérson e Arão chutou. Everson, bem colocado, salvou o Galo. No lance seguinte, foi a vez de Natan. Everton Ribeiro cruzou na área. Natan veio de trás e pulou para cabecear. A bola passou com muito perigo.

Antes do apito final, o jovem zagueiro voltou a ser surpresa no ataque e, de cabeça, levou perigo ao gol do Atlético-MG. O jovem zagueiro, inclusive, foi o jogador do Flamengo que mais finalizou (duas vezes) no primeiro tempo.

No segundo tempo, o roteiro foi o mesmo. Atlético-MG jogando no erro do Flamengo e esperando o momento certo para dar o bote. E foi assim aos 13 minutos do primeiro. Arana faz grande jogada pelo lado esquerdo e cruzou para Sasha, que mergulhou para cabecear. A bola passou entre as pernas do goleiro Hugo e estufou a rede. O Rubro-Negro, totalmente inofensivo, tentava reagir, mas era em vão. Para piorar, Filipe Luís, com dores musculares, foi substituído.

Aos 37, quando o Galo parecia já se contentar com o resultado, veio o quarto da equipe de Sampaoli. Savarino deu bela assistência a Zaracho, que havia acabdo de entrar. No primeiro toque, o atacante mandou a bola para as redes na saída de Hugo. Depois disse, o time mineiro apenas administrou o placar e conseguiu golear o Flamengo.

O Flamengo, sob o comando de Domènec, já sofreu três ou mais gols em uma única partida em cinco oportunidades. Os números defensivos do Rubro-Negro não são os melhores. A equipe precisará ajustar as falhas, pois na quarta-feira o adversário será o São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.