Por O Dia

Rio - A goleada sobre o Atlético-MG não significou apenas mais uma derrota para o Flamengo no Brasileiro. O resultado negativo fez as chances de título da equipe comandada por Domènec Torrent despencarem. De acordo com informações do site "Infobola", neste momento, a equipe carioca tem apenas 14% de possibilidades de conquistar novamente a taça.

Antes da 20ª rodada, o Rubro-Negro era o clube com mais possibilidades de título. O Flamengo tinha 24 % de chances de ser campeão. Agora, quem está com moral com a matemática é o São Paulo. Em quarta lugar, o Tricolor tem três jogos a menos e está a três pontos da liderança. De acordo com o site, a equipe de Fernando Diniz tem 31% de chances de ser novamente campeã brasileira.

Logo depois vem o Atlético-MG. Em segundo lugar, com um jogo a menos, o Galo tem 19 % de possibilidades de se sagrar campeão nacional novamente. Em seguida vem o líder Internacional. O Colorado, que tropeçou na rodada, tem 19 % de chances de ser campeão do Brasileiro.

Depois do Flamengo, vem outro carioca, o Fluminense. Após a derrota para o Grêmio, a equipe de Odair Hellmann tem 5 % de chances de título. Mesma possibilidade do Tricolor Gaúcho e do Palmeiras. Santos com 3% e Fortaleza com apenas 1% completam a lista.