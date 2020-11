Mauro Cezar Pereira Reprodução

Por O Dia

Rio - A situação de Domènec Torrent no comando do Flamengo está bem delicada. Segundo informações do comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, existe a possibilidade do treinador ser demitido antes do duelo contra o São Paulo pela Copa do Brasil.

"Eu não sei se ele chega na quarta-feira, sinceramente. A pressão é muito grande, após o jogo aconteceu uma reunião entre o Marcos Braz, ele e o Bruno Spindel. Me parece muitas vezes que ele não tem a dimensão do que é para o Flamengo sofrer tantas goleadas dessa maneira", afirmou o comentarista.

Além disso, Mauro Cezar afirmou que o nome de Rogério Ceni vem ganhando força nos bastidores do Flamengo nas últimas semanas.

"O nome óbvio é o Rogério Ceni. Os dirigentes do Flamengo gostam muito. No meio do ano, quando o Dome foi contratado não se pensou no Rogério, porque a imagem dele não era tão forte. Hoje é um nome que todos dentro do Flamengo gostam", disse.