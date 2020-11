Matias Zaracho marcou o quarto gol do Atlético-MG durante Atlético-MG x Flamengo, partida válida pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2020, realizada no Estádio Mineirão, Belo Horizonte, MG. ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Rio - O Flamengo foi dominado e goleado pelo Atlético-MG por 4 a 0, na noite do último domingo, no Mineirão. Nesta segunda, durante participação na Rádio Bandeirantes, o apresentador Milton Neves provocou o Rubro-Negro ao analisar sua atuação e afirmou que "sem apito" a equipe não funciona.

“O pessoal do Rio de Janeiro precisa abrir o olho com Fluminense, Botafogo e Vasco, três glórias do futebol do Brasil, mas nessa toada eu vou dizer pra vocês: vão desaparecer. Vão virar Campo Grande, Bonsucesso e Canto do Rio. O Flamengo também está uma vergonha, tomou de 4 a 0 do Atlético-MG, e ainda teve um pênalti no final. Urubu sem apito não funciona contra Galo. O Galo meteu 4 a 0 na testa do Flamengo, e agora vão mandar o técnico agora. Arrumar um técnico horroroso… E o Flamengo está, sem dúvida, em péssima fase”, afirmou.