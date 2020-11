Domènec Torrent Cléber Mendes

O Clube de Regatas do Flamengo informa que Domènec Torrent e sua comissão técnica não comandam mais o time principal do clube.



A atividade da equipe principal da próxima terça-feira (10) será comandada por Maurício Souza. #CRF — Flamengo (@Flamengo) November 9, 2020 Rio - Domènec Torrent não é mais técnico do Flamengo. O treinador não resistiu à goleada sofrida para o Atlético-MG, por 4 a 0, na noite do último domingo, e foi desligado pelo clube no início da tarde desta segunda-feira.

Dome chegou ao Flamengo no fim de julho, com a difícil missão de substituir Jorge Jesus. Foram apenas 24 jogos no comando da equipe rubro-negra, com 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas. A fragilidade do sistema defensivo, que sofreu 36 gols, foi um dos fatores que contaram contra o treinador.

O técnico catalão deixa o Flamengo na terceira colocação do Brasileirão, com 35 pontos, um a menos do que o líder Internacional. Mauricio Souza, técnico da equipe sub-20, comanda a equipe interinamente.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o São Paulo, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil.