Rogério Ceni Gustavo Simão/Fortaleza

Por O Dia

Rio - Após a demissão de Domènec Torrent, o Flamengo já mirou um nome para substituir o espanhol no comando técnico do clube carioca. Trata-se de Rogério Ceni. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o clube carioca já iniciou os contatos com o treinador do Fortaleza.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FLAMENGO



De acordo com o portal, o vice de futebol, Marcos Braz, é o encarregado da negociação. Antes da concretização da saída do espanhol na tarde desta segunda-feira, o nome do ídolo do São Paulo já vinha sendo ventilado no Flamengo. A cúpula do futebol rubro-negro vê com bons olhos a sua contratação.

De acordo com o portal, o vice de futebol, Marcos Braz, é o encarregado da negociação. Antes da concretização da saída do espanhol na tarde desta segunda-feira, o nome do ídolo do São Paulo já vinha sendo ventilado no Flamengo. A cúpula do futebol rubro-negro vê com bons olhos a sua contratação.

Publicidade

A diretoria do clube carioca terá que convencer Rogério Ceni a aceitar novamente uma oferta de um clube grande e deixar o Fortaleza. No ano passado, ele acertou com o Cruzeiro, mas após poucos jogos e resultados negativos acabou sendo demitido e retornou para a equipe cearense.

Caso Rogéri Ceni seja contratada, o Flamengo voltará a ter um treinador brasileiro, após quase um ano e meio. O português Jorge Jesus comandou a equipe carioca a partir da metade do ano passado até o fim de julho desde anos. Depois dele, o espanhol Domènec Torrent assumiu a equipe.