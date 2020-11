Rio de Janeiro - 01/11/2020 - Domènec Torrent do Flamengo durante partida contra a equipe do São Paulo no estadio do Maracana valido pelo Campeonato Brasileiro 2020. Foto: Luciano Belford/agencia O Dia Luciano Belford/Agência O Dia

Venê Casagrande

Publicado 09/11/2020 17:15

O Flamengo não quer perder tempo depois de demitir Domènec Torrent e já está no mercado em busca de um treinador para substituir o catalão. Segundo uma das fontes da reportagem, a ideia da cúpula rubro-negra é "arrancar" algum treinador que esteja trabalhando na Série A do Campeonato Brasileiro. Dois nomes agradam ao vice de futebol Marcos Braz e ao presidente Rodolfo Landim: Rogério Ceni, do Fortaleza, e Coudet, que tem proposta do Celta de Vigo para deixar o Internacional.

Os primeiros contatos com Rogério Ceni já foram feitos, e o treinador não descartou a possibilidade de treinar o Flamengo, mas tem contrato vigente com o Fortaleza até fevereiro de 2021 e não deseja deixar o Leão de Pici pela porta dos fundos. O treinador está focado na partida de quarta-feira, contra o Bahia, pelo Brasileirão, mas está ciente do interesse rubro-negro. A sua multa rescisória, segundo apurou a reportagem com a diretoria da equipe, é de R$ 1 milhão de reais.

Ao mesmo tempo, o nome de Eduardo Coudet, que está no Internacional e recebeu uma oferta do Celta de Vigo, também preenche os requisitos do Flamengo na busca pelo novo treinador. Porém, como está apalavrado com a equipe espanhola, a situação é mais delicada, mas a cúpula do Fla não descarta tentar dar um "chapéu" para contratar o comandante argentino.

Um dirigente do Colorado disse que não sabia do interesse do Flamengo em Coudet e, ao ser questionado sobre o assunto, se já havia proposta pelo argentino, foi direto:

"Acho que não".

Não há um 'deadline' definido internamente para a contratação de um novo treinador, mas a diretoria do Flamengo não quer demorar muito para anunciar o novo comandante. Os primeiros passos já foram dados, as conversas iniciais foram feitas, e as cartas estão na mesa. Marcos Braz está no comando da situação, junto com Bruno Spindel, e não descarta viajar para ter reuniões com os treinadores que estão na mira.

Enquanto isso, o treino desta terça-feira será comandando por Mauricio Souza, técnico do Sub-20. Essa será a última atividade antes do duelo de quarta-feira contra o São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Maracanã, às 21h30.