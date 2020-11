Domenéc Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 09/11/2020 20:29

O Flamengo decidiu por demitir o técnico Domènec Torrent e está finalizando a parte burocrática para assinar a rescisão de contrato com o comandante. Pela quebra de contrato, que iria até o fim de 2021, o Rubro-Negro terá que pagar 1,8 milhões de euros, que na cotação atual é de 11,4 milhões de reais.

Domènec foi comunicado no fim da manhã desta segunda-feira do seu desligamento e da sua comissão técnica. Os auxiliares Jordi Guerrero e Jordi Gris e o preparador físico Julian Jimenez deixam o Flamengo junto com o treinador. Em contato com a reportagem do jornal O Dia, o técnico falou sobre a saída do clube.

"Está tudo certo. Estou tranquilo. Faz parte do futebol. A única coisa que lamento é de não ter conseguido ver o Maracanã lotado com os torcedores do Flamengo. Tenho certeza que isso ajudaria o meu trabalho no Flamengo. Infelizmente não consegui. Agora, eu ficarei alguns dias no Rio para resolver a parte contratual e depois retorno para a Europa. Amanhã vou ao CT me despedir dos jogadores", disse Dome por telefone.

Em 24 jogos pelo Flamengo, Domènec venceu 14, perdeu seis e empatou quatro. Mas o que chamou atenção na passagem do catalão pelo Rubro-Negro foi a quantidade de gols sofridos. Ao todo, o time tomou 36, uma média 1,6 por partida.