Rio - Depois do sucesso de Jorge Jesus, o Flamengo investiu em Domènec Torrent para substituir o treinador português. No entanto, o espanhol não teve a simpatia da torcida, somou goleadas sofridas e acabou demitido na última segunda-feira. Dome foi o 12º técnico estrangeiro do Rubro-Negro e o nono a ter desempenho ruim no clube. Relembre os comandantes gringos do Fla.

Apenas três técnicos estrangeiros tiveram sucesso no Rubro-Negro. Jesus foi o mais vitorioso e com melhor aproveitamento. O 'Mister' venceu conquistou cinco títulos, com mais de 80% de aproveitamento. Na década de 1920, o uruguaio Juan Carlos Bertone conquistou dois campeonatos carioca, com 63,9% de aproveitamento. Nas décadas de 50 e 60, o paraguaio Fleitas Solich conquistou cinco títulos, incluindo Cariocas e Rio-São Paulo, com 65% de aproveitamento.



Dos técnicos que não tiveram boa passagem pelo Rubro-Negro, três se destacam com campanhas bem ruins. O primeiro gringo do Flamengo foi o uruguaio Ramón Platero, em 1921, que teve apenas 40% de aproveitamento no clube. Na década de 30, o inglês Charles Willians comandou o Fla, mas teve apenas 38,5% de aproveitamento. Mas o pior foi o português Cândido de Oliveira, em 1950, que teve apenas 35% de aproveitamento.



Veja os técnicos estrangeiros do Flamengo que não tiveram sucesso no clube:



Ramón Platero (Uruguai) - (1921)

Charles Willians (Inglês) - (1930-1931)

Dori Kruschner (Húngria) - (1937-1938)

Ernando Santos (Português) - (1947)

Cândido de Oliveira (Português) (1950)

Modesto Bría (Paraguai) - (1959)

Armando Renganeschi (Argentina) (1965-1967)

Reinaldo Rueda (Colômbia) - 2017

Domènec Torrent (Espanhol) - 2020